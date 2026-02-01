रामदेवरा: रबी फसलों की कटाई से पूर्व ही उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़

रबी की विभिन्न फसल पकने के बाद मार्च के महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। किसानों को अपनी फसल सुरक्षित लेने की चिंता रहती है, ऐसे में वे मजदूरों को मुंहमांगे दाम देने को मजबूर रहते हैं। क्षेत्र में इन दिनों सरसों, चना, इसबगोल और जीरा जैसी फसलों चुकी है। कई बार मौसम के बदलते मिजाज से नुकसान की आशंका के चलते किसान जल्दी से जल्दी कटाई करवाना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों की कमी उनके लिए परेशानी का कारण बनी जाती है। खेतों में कार्य के दौरान मजदूरों को न केवल 500 रुपए तक की मजदूरी दी जा रही है, बल्कि भोजन, किराया और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।