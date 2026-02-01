जैसलमेर जिले में पुरुष-2,59,440 और महिला-2,21,621 मतदाता दर्ज

जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सभी आवेदन पत्रों की सूचियां तैयार कर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की। साथ ही, यह सूचनाएं वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई गईं। सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद गत 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। सूची में कुल 4,81,061 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें पुरुष-2,59,440, महिला-2,21,621 और ट्रांसजेंडर-0 शामिल हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई।