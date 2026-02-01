अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का विद्युत कनेक्शन काटा, 7.50 लाख थे बकाया

इन दिनों कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को अंधेरे में अध्ययन में परेशानी हो रही थी। शुक्रवार की रात विद्यार्थियों का टॉर्च व मोबाइल की रोशनी में अध्ययन करने का वीडियो वायरल हुआ। जिस पर राज्य सरकार के पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सोशल मीडिया पर शुक्रवार की देर रात वीडियो वायरल होने के बाद जिला अल्पंसख्यक कल्याण अधिकारी ने 24 फरवरी तक बकाया राशि जमा करवाने का भरोसा दिलाया। जिस पर डिस्कॉम की ओर से देर रात विद्यालय का कनेक्शन वापिस जोड़ा गया। जिससे विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली।