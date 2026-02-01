आज का सवाल – जैसलमेर में सफाई व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं?

शहर के चैनपुरा पाड़ा के पास स्थित बाल वाटिका पर एक बड़ा कचरा पात्र रखा हुआ है। इसमें संग्रहित होने वाला कचरा सदैव आसपास बिखरा रहता है तथा चारों ओर पशु मंडराते रहते हैं। इस स्थान से प्रतिदिन सैकड़ों देशी-विदेशी पर्यटक गुजरते हैं। चैनपुरा में करीब एक दर्जन होटलें तथा कलाकार कालोनी में दर्जनों बड़ी कलापूर्ण होटलें और रेस्तरां संचालित किए जा रहे हैं। फिर भी नगरपरिषद ने आंखें मूंद रखी हैं।