रेगिस्तान में घातक ड्रोन ने आसमान से उड़ाए ‘ दुश्मन ’ के ठिकाने

ये ड्रोन दुश्मनों के छुपे बंकर तक ढूंढ लेता है। इसमें लगे कैमरे टारगेट को लॉक करने के बाद मोर्टार को लॉन्च कर देते हैं। ये ड्रोन दुश्मनों के छुपे बंकर ढूंढ लेता है। इसमें लगे कैमरे टारगेट को लॉक करते ही मोर्टार को लॉन्च कर देते हैं। जानकारी के अनुसार इन ड्रोन में मोर्टार शेल ड्रॉप सिस्टम लगे हुए हैं। जो इस तरह से काम करते हैं। यह मुख्य रूप से एक मैकेनिकल रिलीज मैकेनिज्म है, जिसे ड्रोन के नीचे फिट किया जाता है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उड़ान के दौरान विस्फोटक सुरक्षित रहे और गिरने के समय सीधे नीचे की ओर जाए। परीक्षण के दौरान खडग़ा कॉर्प्स की ओर से सेना के अधिकारियों को ड्रोन के बारे में जानकारी दी गई।