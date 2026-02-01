डेडानसर ग्रामीण बस स्टैंड पर जहां नजर, वहां बदहाली…यात्री बेहाल

दोपहर में तापमान बढ़ते ही यह स्थान तपते मैदान में बदल जाता है। महिलाएं बच्चों को दुपट्टे से ढककर खड़ी रहती हैं। बुजुर्ग यात्रियों को सहारा ढूंढना पड़ता है। छात्र-छात्राएं बस की प्रतीक्षा में धूप से जूझते दिखते हैं। अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचालित दर्जनों निजी बसें यहां से गुजरती हैं। सुबह और शाम के समय भीड़ चरम पर रहती है, लेकिन कोई सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म नहीं, बसों की स्पष्ट पार्किंग लाइन नहीं, संकेतक बोर्ड भी सीमित। उखड़ी सडक़ के कारण बस में चढऩा-उतरना जोखिम भरा हो जाता है। बारिश के मौसम में यही कीचड़ में बदल जाते हैं। सुविधाओं के अभाव में यहां तपन यात्रियों को थका देती है।