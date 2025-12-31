लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए चल रहा था बड़ा रंगदारी रैकेट, 91 लाख नकदी बरामद, जोधपुर-बीकानेर-पंजाब के 7 गुर्गे गिरफ्तार

इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए पुलिस के कई अफसरों की टीम और अन्य जांच एजेसिंयों को बुलाया है। इस वजह से थाने में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। थाने पर आए कई फरियादियों को थाने के बाहर ही सुना गया।

श्रीगंगानगर से एडिशनल एसपी रघुवीर प्रसाद शर्मा, सीओ सिटी आईपीएस प्रशिक्षु विशाल जांगिड़, एएसपी भंवरलाल, रामेश्वरलाल, स्पेशल टीम प्रभारी रामविलास बिश्नोई, जोधपुर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कई अधिकारी भी रायसिंहनगर थाने पहुंचे।