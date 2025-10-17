जयपुर में कारोबारी को परिवार सहित जान से मारने की धमकी, लॉरेंस गैंग का गुर्गा बोला- इतनी गोलियां मारूंगा, 7 पीढ़ियां याद रखेंगी

कंपनी मालिक को परिवार सहित जान से मारने की धमकी (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेश में बैठे गुर्गे रंगदारी के लिए कारोबारियों को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हाल ही सी-स्कीम स्थित एक इंश्योरेंस ब्रोकर्स कंपनी के मालिक ने मामला दर्ज कराया है, जिसे लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉसर ने परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी है।
कारोबारी ने बताया कि वह परिवार सहित 5 से 12 अक्टूबर तक कनाडा गए थे। इस बीच नौ अक्टूबर को विदेशी नंबर से वाट्सएप कॉल आया, जिसे रिसीव नहीं किया तो कुछ देर बाद दूसरे विदेशी नंबर से फिर वाट्सएप कॉल आया।
जिसे रिसीव किया तो कॉल करने वाले लॉरेंस गैंग से हैरी बॉसर बोलना बताया और कहा, मेरे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो सोशल मीडिया चेक कर लेना। फिर पीड़ित कारोबारी को धमकी दी कि परिवार सहित जान से मार देगा। इतनी गोलियां मारूंगा कि सात पीढ़ियां याद रखेंगी।
गैंगस्टर हैरी बॉसर उर्फ हैरी चंद जाट अलवर निवासी है। आरोपी लंबे समय से फरार है। आशंका है कि पुलिस से बचने के लिए वह विदेश भाग गया। वहीं से रंगदारी के लिए व्यापारियों और कारोबारियों को इंटरनेट व वाट्सएप कॉल कर धमकी देता है। आरोपी ने कई फायरिंग की घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर वारदात की जिम्मेदारी भी ली है।
