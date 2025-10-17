जयपुर में कारोबारी को परिवार सहित जान से मारने की धमकी, लॉरेंस गैंग का गुर्गा बोला- इतनी गोलियां मारूंगा, 7 पीढ़ियां याद रखेंगी



गैंगस्टर हैरी बॉसर उर्फ हैरी चंद जाट अलवर निवासी है। आरोपी लंबे समय से फरार है। आशंका है कि पुलिस से बचने के लिए वह विदेश भाग गया। वहीं से रंगदारी के लिए व्यापारियों और कारोबारियों को इंटरनेट व वाट्सएप कॉल कर धमकी देता है। आरोपी ने कई फायरिंग की घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर वारदात की जिम्मेदारी भी ली है।