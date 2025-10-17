Jodhpur: रुला देगा पूरे परिवार की अंतिम विदाई का दृश्य, एक साथ मुक्तिधाम पहुंची 5 अर्थियां, पसरा मातम

महेन्द्र मेघवाल जैसलमेर के भारतीय सेना के आयुध डिपो में सुरक्षा कर्मी थे। उनके पार्थिव शरीर का घर आगमन पर आयुध डिपों के अधिकारी और जवान भी आए और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें नमन किया। चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल ने भी परिवार को सांत्वना दी और मृतकों को अंतिम सम्मान प्रदान किया। शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए पूरे गांव में मातम पसरा रहा। ‘महेंद्र मेघवाल अमर रहें’ के नारे गूंजते रहे। लवारन के श्मसान घाट में पूरे परिवार का अंतिम संस्कार किया गया।