6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Polo : 10 दिसंबर से जोधपुर पोलो का 26वां सत्र, नेवी पोलो कप और लेडीज इंटरनेशनल मैच होंगे

Jodhpur Polo : जोधपुर पोलो सीजन का 26वां सत्र 10 दिसंबर से महाराज गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 17 जनवरी तक चलेगा। पहली बार नेवी पोलो कप, लेडीज इंटरनेशनल मैच और 5 बड़े टूर्नामेंट खास होंगे।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 06, 2025

Jodhpur Polo 26th season 10 December Navy Polo Cup for first time Ladies International Match to be held

शिवांगी सिंह, मिकेला साराको अर्जेंटीनियन प्लेयर, विजयश्री शक्तावत। फोटो पत्रिका

Jodhpur Polo 26th Season : खेल, शाही संस्कृति और उत्साह इन तीनों का संगम इस सर्द मौसम में फिर नजर आएगा। 26वां पोलो सीजन इस बार पहले से कहीं ज्यादा भव्य और रोमांचक होने जा रहा है। करीब 250 इंडियन थोरब्रेड और अर्जेंटीनियन हॉर्सेज, 40 से अधिक देसी-विदेशी खिलाड़ी और दर्शकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क प्रवेश इस सीजन को आमजन के लिए बेहद खास बना रहे हैं।

जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में 10 दिसंबर से शुरू हो रहा यह सीजन गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड में आयोजित होगा, जो एक महीने से अधिक चलेगा। सीजन में 5 मेन टूर्नामेंट और 10 प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे।

इस बार देखने को मिलेंगे नए आकर्षण

इस बार कई नए आकर्षण भी देखने को मिलेंगे। पहली बार इंडियन नेवी पोलो कप का आयोजन होगा, वहीं 28 दिसंबर को होने वाला लेडीज इंटरनेशनल पोलो कप मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें 6 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगी।

जिसमें शिवांगी सिंह, विजयश्री शक्तावत (डायमंड) इंडियन प्लेयर और राया, जोहाना डेलोर्मे, डायना, मिकेला साराको अर्जेंटीनियन प्लेयर है।

देश-विदेश के नामचीन खिलाड़ी

मानद सचिव इन्द्रजीत सिंह नाथावत के अनुसार, देसी खिलाडि़यों में 4 हैण्डीकेप के पद्मनाभ सिंह, सैय्यद शमशेर अली, सिमरन सिंह शेरगिल, सिद्धांत शर्मा, 2 हैण्डीकेप के 61 कैवलरी से लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान, ध्रुवपाल गोदारा, सैय्यद बशीर अली, अंगद कलान, सैय्यद हूर अली, कुलदीप सिंह, 1 हैण्डीकेप के मेजर मृत्युंजय सिंह, अशोक चांदना पूर्व खेल मंत्री राजस्थान, जीरो हैण्डीकेप के विक्रमादित्य सिंह बरकाना व इण्डियन नेवी से एपी सिंह शामिल होंगे।

वहीं विदेशी खिलाड़ियों में इंग्लैंड से 4 हैण्डीकेप के डेनियल ओटामेंडी, 4 हैण्डीकेप के लांस वाटसन दक्षिण अफ्रीका से, 4 हैण्डीकेप के जोहान डुप्रेज इंग्लैंड से व 3 हैण्डीकेप के गुंजालो येंजोन अर्जेन्टीना शामिल होंगे।

जोधपुर के इन खिलाडि़यों पर रहेगी नजर

जोधपुर के पोलो खिलाड़ी धनंजय सिंह, योगेश्वर सिंह, हेमेन्द्र सिंह, निखिलेन्द्र सिंह, अंकुर मिश्रा, विश्वराज सिंह भाटी, पराक्रमसिंह आऊवा, देव्रत सिंह, नीतिन भटेर व पेप सिंह इस पोलो सीजन में खेलेंगे। वहीं मेयो कॉलेज अजमेर के दो युवा खिलाड़ी शिवांश सिंह शक्तावत व लक्ष्यराज सिंह राजावत भी हिस्सा लेंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर, मदन राठौड़ ने दे दिया इशारा, निकाय चुनाव पर भी बोले
जोधपुर
Rajasthan Cabinet reshuffle expansion CM Bhajan Lal right Madan Rathod also said civic elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 03:05 pm

Published on:

06 Dec 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Polo : 10 दिसंबर से जोधपुर पोलो का 26वां सत्र, नेवी पोलो कप और लेडीज इंटरनेशनल मैच होंगे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमी ने मोबाइल में कैद की महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें, इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर से शादी की सालगिरह मनाने थाईलैण्ड गए 2 दोस्तों की मौत, सामने आ रही मौत की यह वजह

Thailand trip tragedy
जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर के लोगों को भारी जाम से ​मिलेगी राहत, यहां बनेगा नया फ्लाईओवर

new flyover in jodhpur
जोधपुर

समाज में अनूठी मिसाल: सगाई में मिली 11 लाख की दस्तूरी लौटाई, राजपूत शिक्षा कोष में दिए 42 हजार

rajpoot samaj
जोधपुर

Rajasthan : मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर, मदन राठौड़ ने दे दिया इशारा, निकाय चुनाव पर भी बोले

Rajasthan Cabinet reshuffle expansion CM Bhajan Lal right Madan Rathod also said civic elections
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.