Jodhpur Polo : 10 दिसंबर से जोधपुर पोलो का 26वां सत्र, नेवी पोलो कप और लेडीज इंटरनेशनल मैच होंगे

शिवांगी सिंह, मिकेला साराको अर्जेंटीनियन प्लेयर, विजयश्री शक्तावत। फोटो पत्रिका
Jodhpur Polo 26th Season : खेल, शाही संस्कृति और उत्साह इन तीनों का संगम इस सर्द मौसम में फिर नजर आएगा। 26वां पोलो सीजन इस बार पहले से कहीं ज्यादा भव्य और रोमांचक होने जा रहा है। करीब 250 इंडियन थोरब्रेड और अर्जेंटीनियन हॉर्सेज, 40 से अधिक देसी-विदेशी खिलाड़ी और दर्शकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क प्रवेश इस सीजन को आमजन के लिए बेहद खास बना रहे हैं।
जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में 10 दिसंबर से शुरू हो रहा यह सीजन गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड में आयोजित होगा, जो एक महीने से अधिक चलेगा। सीजन में 5 मेन टूर्नामेंट और 10 प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे।
इस बार कई नए आकर्षण भी देखने को मिलेंगे। पहली बार इंडियन नेवी पोलो कप का आयोजन होगा, वहीं 28 दिसंबर को होने वाला लेडीज इंटरनेशनल पोलो कप मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें 6 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगी।
जिसमें शिवांगी सिंह, विजयश्री शक्तावत (डायमंड) इंडियन प्लेयर और राया, जोहाना डेलोर्मे, डायना, मिकेला साराको अर्जेंटीनियन प्लेयर है।
मानद सचिव इन्द्रजीत सिंह नाथावत के अनुसार, देसी खिलाडि़यों में 4 हैण्डीकेप के पद्मनाभ सिंह, सैय्यद शमशेर अली, सिमरन सिंह शेरगिल, सिद्धांत शर्मा, 2 हैण्डीकेप के 61 कैवलरी से लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान, ध्रुवपाल गोदारा, सैय्यद बशीर अली, अंगद कलान, सैय्यद हूर अली, कुलदीप सिंह, 1 हैण्डीकेप के मेजर मृत्युंजय सिंह, अशोक चांदना पूर्व खेल मंत्री राजस्थान, जीरो हैण्डीकेप के विक्रमादित्य सिंह बरकाना व इण्डियन नेवी से एपी सिंह शामिल होंगे।
वहीं विदेशी खिलाड़ियों में इंग्लैंड से 4 हैण्डीकेप के डेनियल ओटामेंडी, 4 हैण्डीकेप के लांस वाटसन दक्षिण अफ्रीका से, 4 हैण्डीकेप के जोहान डुप्रेज इंग्लैंड से व 3 हैण्डीकेप के गुंजालो येंजोन अर्जेन्टीना शामिल होंगे।
जोधपुर के पोलो खिलाड़ी धनंजय सिंह, योगेश्वर सिंह, हेमेन्द्र सिंह, निखिलेन्द्र सिंह, अंकुर मिश्रा, विश्वराज सिंह भाटी, पराक्रमसिंह आऊवा, देव्रत सिंह, नीतिन भटेर व पेप सिंह इस पोलो सीजन में खेलेंगे। वहीं मेयो कॉलेज अजमेर के दो युवा खिलाड़ी शिवांश सिंह शक्तावत व लक्ष्यराज सिंह राजावत भी हिस्सा लेंगे।
