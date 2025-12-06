Jodhpur Polo : 10 दिसंबर से जोधपुर पोलो का 26वां सत्र, नेवी पोलो कप और लेडीज इंटरनेशनल मैच होंगे

मानद सचिव इन्द्रजीत सिंह नाथावत के अनुसार, देसी खिलाडि़यों में 4 हैण्डीकेप के पद्मनाभ सिंह, सैय्यद शमशेर अली, सिमरन सिंह शेरगिल, सिद्धांत शर्मा, 2 हैण्डीकेप के 61 कैवलरी से लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान, ध्रुवपाल गोदारा, सैय्यद बशीर अली, अंगद कलान, सैय्यद हूर अली, कुलदीप सिंह, 1 हैण्डीकेप के मेजर मृत्युंजय सिंह, अशोक चांदना पूर्व खेल मंत्री राजस्थान, जीरो हैण्डीकेप के विक्रमादित्य सिंह बरकाना व इण्डियन नेवी से एपी सिंह शामिल होंगे।