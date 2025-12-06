6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर के लोगों को भारी जाम से ​मिलेगी राहत, यहां बनेगा नया फ्लाईओवर

Jodhpur News: जोधपुर में बासनी ओवरब्रिज से ही सीधे एम्स के अंतिम गेट तक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 06, 2025

new flyover in jodhpur

Photo- Patrika

Jodhpur News: बासनी दाऊजी होटल से डीजल शेड रोड पर रोजाना लगने वाले भारी जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जेडीए ने बासनी में 1100 मीटर लंबे नए आरओबी व फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है।

ट्रैफिक जाम की समस्या पर हुई स्टडी के बाद स्पष्ट हुआ कि बढ़ते कंटेनर व भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए मौजूदा सड़कें पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में बासनी ओवरब्रिज से ही सीधे एम्स के अंतिम गेट तक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव अब मंजूर कर लिया गया है।

फ्लाईओवर कुल 28 पियर पर खड़ा होगा और इसका एलाइनमेंट इस तरह तय किया गया है कि बासनी ओवरब्रिज को चौड़ा कर उससे ही नया स्ट्रक्चर निकलेगा। इसके तहत यूनिवर्सिटी रोड से आने वाला ट्रैफिक बिना बाधा आगे निकल सकेगा। जिन्हें नहर रोड चौराहे की ओर जाना होगा, वे सीधे फ्लाईओवर पर आगे बढ़ेंगे, जबकि अन्य वाहन वर्तमान ब्रिज से नीचे उतर सकेंगे। इस व्यवस्था से दाऊजी चौराहे पर होने वाली भीड़ में कमी आएगी।

एलाइनमेंट को लेकर लंबे समय कवायद

एम्स रोड पर फ्लाईओवर बनाने की कवायद लंबे समय से चल रही थी। कलक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश के बाद जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने पूर्व में इसका सर्वे करवाया था, लेकिन डिजाइन अप्रूव नहीं हुई। उसके बाद जेडीए ने डीपीआर बनाने के लिए टेंडर जारी किए। अब इस फ्लाईओवर की डीपीआर और एलाइनमेंट को फाइनल किया है।

वर्तमान में ये है हालात

  • वर्तमान में बासनी सेकंड फेज से डीजल शेड रोड की ओर जाने वाले कंटेनरों व भारी वाहनों को दाऊजी चौराहे पर मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती।
  • तिराहे की संकरी संरचना के कारण यहां अक्सर लंबा जाम लगता है, जिससे आमजन और औद्योगिक क्षेत्र दोनों प्रभावित होते हैं। नया फ्लाईओवर तैयार होने पर बासनी आरओबी से लेकर एम्स तिराहे तक लगने वाला रोजमर्रा का जाम खत्म होगा।
  • यदि सब कुछ समय पर रहा तो ढाई से तीन साल में यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी होकर ट्रैफिक को बड़ी राहत देगी।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 11:50 am

Published on:

06 Dec 2025 11:46 am

Jodhpur News: जोधपुर के लोगों को भारी जाम से ​मिलेगी राहत, यहां बनेगा नया फ्लाईओवर

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

