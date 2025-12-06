Jodhpur News: जोधपुर के लोगों को भारी जाम से ​मिलेगी राहत, यहां बनेगा नया फ्लाईओवर

Photo- Patrika
Jodhpur News: बासनी दाऊजी होटल से डीजल शेड रोड पर रोजाना लगने वाले भारी जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जेडीए ने बासनी में 1100 मीटर लंबे नए आरओबी व फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है।
ट्रैफिक जाम की समस्या पर हुई स्टडी के बाद स्पष्ट हुआ कि बढ़ते कंटेनर व भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए मौजूदा सड़कें पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में बासनी ओवरब्रिज से ही सीधे एम्स के अंतिम गेट तक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव अब मंजूर कर लिया गया है।
फ्लाईओवर कुल 28 पियर पर खड़ा होगा और इसका एलाइनमेंट इस तरह तय किया गया है कि बासनी ओवरब्रिज को चौड़ा कर उससे ही नया स्ट्रक्चर निकलेगा। इसके तहत यूनिवर्सिटी रोड से आने वाला ट्रैफिक बिना बाधा आगे निकल सकेगा। जिन्हें नहर रोड चौराहे की ओर जाना होगा, वे सीधे फ्लाईओवर पर आगे बढ़ेंगे, जबकि अन्य वाहन वर्तमान ब्रिज से नीचे उतर सकेंगे। इस व्यवस्था से दाऊजी चौराहे पर होने वाली भीड़ में कमी आएगी।
एम्स रोड पर फ्लाईओवर बनाने की कवायद लंबे समय से चल रही थी। कलक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश के बाद जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने पूर्व में इसका सर्वे करवाया था, लेकिन डिजाइन अप्रूव नहीं हुई। उसके बाद जेडीए ने डीपीआर बनाने के लिए टेंडर जारी किए। अब इस फ्लाईओवर की डीपीआर और एलाइनमेंट को फाइनल किया है।
