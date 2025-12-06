Jodhpur News: जोधपुर के लोगों को भारी जाम से ​मिलेगी राहत, यहां बनेगा नया फ्लाईओवर

फ्लाईओवर कुल 28 पियर पर खड़ा होगा और इसका एलाइनमेंट इस तरह तय किया गया है कि बासनी ओवरब्रिज को चौड़ा कर उससे ही नया स्ट्रक्चर निकलेगा। इसके तहत यूनिवर्सिटी रोड से आने वाला ट्रैफिक बिना बाधा आगे निकल सकेगा। जिन्हें नहर रोड चौराहे की ओर जाना होगा, वे सीधे फ्लाईओवर पर आगे बढ़ेंगे, जबकि अन्य वाहन वर्तमान ब्रिज से नीचे उतर सकेंगे। इस व्यवस्था से दाऊजी चौराहे पर होने वाली भीड़ में कमी आएगी।