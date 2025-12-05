Rajasthan: गालियां देते हुए बोला… ‘तेरा घमंड निकाल दूंगा, चुप…’, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

वायरल वीडियो का एक फ्रेम (सोर्स-सोशल मीडिया)
जोधपुर। जिले में पुलिसकर्मियों की अभद्रता का एक और मामला सामने आया है। कुड़ी भगतासनी थाने में थानाधिकारी हमीरसिंह की ओर से अधिवक्ता के साथ धक्का-मुक्की की घटना अभी थमी भी नहीं थी कि अब मथानिया पुलिस स्टेशन के तिंवरी चौकी प्रभारी की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया। चौकी प्रभारी पर आरोप है कि सड़क हादसे में घायल हुए बालक के पिता ने जब शिकायत दर्ज करवानी चाही, तो उसने न सिर्फ गाली-गलौज की बल्कि धमकी देते हुए कहा-'तेरा घमंड निकाल दूंगा, चुप रह… वरना डॉनगिरी उतार दूंगा।'
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और चौकी प्रभारी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया। जांच का जिम्मा सहायक पुलिस आयुक्त (केंद्रीय) को सौंपा गया है।
एक दिसंबर को तिंवरी के मगरे की ढाणी निवासी इकराम नट अपने 9 वर्षीय बेटे साहिल को लेकर बाइक पर मथानिया चौराहे की तरफ जा रहा था। कस्बे के बाजार में पेट्रोल पंप के पास पीछे से तेज रफ्तार बोलेरो उनकी बाइक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजन तुरंत घायल बच्चे को निजी अस्पताल ले गए और इलाज शुरू कराया। इसके बाद वे बोलेरो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए तिंवरी चौकी पहुंचे।
परिजन जैसे ही चौकी पहुंचे, उसी दौरान बोलेरो चालक भी वहां आ गया। परिजन ने बच्चे की हालत बताते हुए चौकी प्रभारी रूपाराम से कार्रवाई और मेडिकल जांच करवाने का अनुरोध किया। इस दौरान चौकी प्रभारी ने संवेदनशीलता दिखाने की बजाय उन्हें फटकारना शुरू कर दिया। परिजन ने बार-बार विनती की तो एएसआई आग-बबूला हो गया और धमकाते हुए बोला- 'चुप रह… मैं घमंड निकाल दूंगा।'
गरीब होने की बात कहते हुए जब पिता ने थोड़ी इंसानियत दिखाने का अनुरोध किया तो उसने फिर कहा- 'डॉनगिरी मत दिखा… चौकी से रवाना हो जा।'
पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहीं मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया और बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हादसे के पांचवें दिन, जब मामला सोशल मीडिया पर फैल गया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। घायल बच्चे के पिता इकराम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की।
'मामला सामने आते ही चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच जारी है।' -ओमप्रकाश, पुलिस कमिश्नर, जोधपुर
