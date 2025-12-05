Rajasthan: गालियां देते हुए बोला… ‘तेरा घमंड निकाल दूंगा, चुप…’, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

एक दिसंबर को तिंवरी के मगरे की ढाणी निवासी इकराम नट अपने 9 वर्षीय बेटे साहिल को लेकर बाइक पर मथानिया चौराहे की तरफ जा रहा था। कस्बे के बाजार में पेट्रोल पंप के पास पीछे से तेज रफ्तार बोलेरो उनकी बाइक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजन तुरंत घायल बच्चे को निजी अस्पताल ले गए और इलाज शुरू कराया। इसके बाद वे बोलेरो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए तिंवरी चौकी पहुंचे।