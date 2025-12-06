समाज में अनूठी मिसाल: सगाई में मिली 11 लाख की दस्तूरी लौटाई, राजपूत शिक्षा कोष में दिए 42 हजार

जोधपुर के एक निजी होटल सभागार में ताम्बड़िया कला निवासी जसवंत सिंह राठौड़ की पुत्री कोमल कंवर और आखतली निवासी सुरेन्द्र सिंह भाटी के पुत्र काव्यराज सिंह की सगाई के दस्तूर के दौरान कन्या पक्ष की ओर से परंपरागत टीका-दस्तूरी स्वरूप 11 लाख रुपये भेंट किए गए थे। वर पक्ष ने समाज सुधार की दृढ़ पहल करते हुए यह पूरी राशि ससम्मान लौटाई और केवल शगुन स्वरूप श्रीफल ग्रहण कर रस्म पूरी की।