Jodhpur News: जोधपुर से शादी की सालगिरह मनाने थाईलैण्ड गए 2 दोस्तों की मौत, सामने आ रही मौत की यह वजह

Thailand Trip Tragedy: जोधपुर के दो व्यवसायी दोस्त शादी की सालगिरह मनाने थाईलैण्ड गए थे। उसी दिन रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में दोनों डूब गए। परिजनों ने तैराकी के दौरान नियंत्रण खोने से डूबने की आशंका जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स हैण्डल पर ट्वीट कर राज्य सरकार से दोनों की मौत की निष्पक्ष जांच करवाने का आग्रह किया है ।