Jodhpur News: जोधपुर से शादी की सालगिरह मनाने थाईलैण्ड गए 2 दोस्तों की मौत, सामने आ रही मौत की यह वजह

थाईलैण्ड में हादसे से पहले पत्नी व बच्चे के साथ अनिल।
Thailand Trip Tragedy: जोधपुर के दो व्यवसायी दोस्त शादी की सालगिरह मनाने थाईलैण्ड गए थे। उसी दिन रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में दोनों डूब गए। परिजनों ने तैराकी के दौरान नियंत्रण खोने से डूबने की आशंका जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स हैण्डल पर ट्वीट कर राज्य सरकार से दोनों की मौत की निष्पक्ष जांच करवाने का आग्रह किया है ।
जानकारी के अनुसार रातानाडा में रेस्टोरेंट संचालक अनिल कटारिया की गत 30 नवम्बर को शादी की सालगिरह थी। उन्होंने व दोस्त हरीश देवानी ने थाईलैण्ड में वर्षगांठ मनाने का निर्णय किया था।
इसके लिए अनिल अपनी पत्नी व बच्चे और हरीश अपनी पत्नी के साथ 28 नवम्बर को जोधपुर से दिल्ली होकर थाईलैण्ड के लिए रवाना हुए थे। दोनों दोस्त अपनी-अपनी पत्नी के साथ एक रिसोर्ट में ठहरे थे। वर्षगांठ वाले दिन 30 नवम्बर को दोनों दोस्त रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में तैराकी कर रहे थे।
दोनों की पत्नियां व अनिल का बेटा रिसोर्ट के कमरे में ही थे। तैराकी के दौरान संभवत: पांव फिसलने से अचानक एक व्यवसायी का संतुलन बिगड़ गया और वह डूबने लगा।
दूसरे व्यवसायी ने दोस्त को बचाने का प्रयास किया तो वह भी डूब गया। इससे दोनों की मौत हो गई। रिसोर्ट कर्मचारियों ने उन्हें पूल में डूबे देखा। उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां मृत घोषित कर दिया गया।
हादसे का पता लगने पर दोनों व्यवसायी दोस्तों के परिजन थाईलैण्ड गए, जहां पोस्टमार्टम व कानूनी प्रक्रिया के बाद शव लिए और जोधपुर लेकर आए। गमगीन माहौल में सूंथला स्वर्गाश्रम में हरीश व रातानाडा में अनिल के शव का अंतिम संस्कार किया गया।
मृतक हरीश का रातानाडा में नेम व नम्बर प्लेट्स का व्यवसाय है। उसी क्षेत्र में अनिल का रेस्टोरेंट भी है। पास-पास व्यवसाय से दोनों दोस्त थे। हरीश कांच पर पेंटिंग के लिए मशहूर आर्टिस्ट थे। वो कांच पर मिट्टी से आकृतियां बना सकते थे। इनकी यह आकृतियां विदेश में भी पसंद की जाती थी।
