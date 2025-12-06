6 दिसंबर 2025,

शनिवार

सीकर

Sikar: सड़क हादसे में उपसरपंच के पति की दर्दनाक मौत के बाद मचा बवाल, डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में आ गई थी अनियंत्रित कार

Uncontrolled Car Hits Bike: दर्दनाक सड़क हादसे में ताखलसर ग्राम पंचायत की उपसरपंच के पति विधाधर नारसरा की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने शव को लेने से मना कर दिया और कार चालक की गिरफ्तारी की मांग की।

Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Dec 06, 2025

Accident

अस्पताल में एकत्रित लोगों को समझाती पुलिस और मृतक विधाधर नारसरा (फाइल फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर शुक्रवार दोपहर हुए सड़क हादसे में ताखलसर ग्राम पंचायत की उपसरपंच के पति विधाधर नारसरा की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद जनप्रतिनिधि और सैकड़ों लोग अस्पताल में जमा हो गए। इस दौरान मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और टक्कर मारने वाले कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे।

बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई के आश्वासन और समझाइश से मामला शांत हुआ और लोगों ने 4 घंटे बाद मृतक का शव उठाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। इधर पुलिस ने हादसे के आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया।

इस दौरान मौके पर भाजपा नेता श्रवण चौधरी, इमरान हाकम अली खान, पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेन्द्रसिंह कारंगा, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय सैनी, प्रशांत जोशी, पूर्व पुलिस अधीक्षक केशरसिंह खोटिया, मनोज मेघवाल सहित काफी लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि विधाधर राजनीति के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय थे और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता भी थी।

इस तरह हुआ हादसा

नारसरा निवासी विधाधर (43) पुत्र किरोडीमल मेघवाल बाइक से फतेहपुर की तरफ से रामगढ़ की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान खोटिया गांव के पास एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई तथा डिवाइडर को तोड़कर विपरीत लेन में जाकर बाइक को चपेट में ले लिया।

इससे बाइक सवार विधाधर गम्भीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस व 108 एम्बुलेंस को दी। हादसे के करीब बीस मिनट बाद 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को रामगढ़ सीएचसी पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने विधाधर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

Updated on:

06 Dec 2025 11:05 am

Published on:

06 Dec 2025 11:04 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: सड़क हादसे में उपसरपंच के पति की दर्दनाक मौत के बाद मचा बवाल, डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में आ गई थी अनियंत्रित कार

सीकर

राजस्थान न्यूज़

