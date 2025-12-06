Sikar: सड़क हादसे में उपसरपंच के पति की दर्दनाक मौत के बाद मचा बवाल, डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में आ गई थी अनियंत्रित कार

Rajasthan Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर शुक्रवार दोपहर हुए सड़क हादसे में ताखलसर ग्राम पंचायत की उपसरपंच के पति विधाधर नारसरा की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद जनप्रतिनिधि और सैकड़ों लोग अस्पताल में जमा हो गए। इस दौरान मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और टक्कर मारने वाले कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे।