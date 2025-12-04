निजी संचालकों ने खींचे हाथ तो रोडवेज आई बैकफुट पर

सीकर. प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा से महरूम गांवों तक रोडवेज चलाने के मामले में निगम मुख्यालय बैकफुट पर आ गया है। मार्च माह में जोर-शोर से लागू आपणी बस योजना को लेकर निजी संचालकों की दूरी के बाद शर्तों में बदलाव किया गया है। अच्छी बात है कि इन बसों में भी महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट का भुगतान रोडवेज प्रशासन की ओर से निजी संचालकों को किया जाएगा। नए बदलाव के तहत अब ग्रामीण रूट संचालक संबंधित क्षेत्र में खुद का प्रस्तावित रूट बताएंगे, जिसके बाद रोडवेज टीम मार्ग पर सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर रूट निर्धारित कर अनुबंध जारी किया जाएगा। रोडवेज मुख्यालय ने इसके लिए योजना के तहत दोबारा आवेदन मांगे हैं। निजी बस संचालक योजना को लेकर तय रूट के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में जिले में ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बस चलेगी। प्रदेश में करीब आठ माह पहले आपणी बस योजना में डिपो स्तर पर नए रूट तैयार कर आवेदक से आवेदन मांगे गए थे। जिसके तहत सीकर जिले में नौ रूट तैयार किए गए थे लेकिन इन रूटों को लेकर निजी संचालकों के कम रूझान को देखते हुए योजना की शर्त में बदलाव किया गया है।