टूटे शीशे और खिड़कियां जाम: दावा निजी से प्रतिस्पर्धा का, रोडवेज बसों में सुविधाओं का टोटा

सर्दी बढऩे के साथ ही हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का दौर शुरू हो गया है, लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कई द्रुतगामी बसों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव यात्रियों के लिए खतरा बढ़ा रहा है। इन बसों में कोहरे के दौरान सुरक्षित यात्रा के लिए फॉग लाइटें तो लगाई गई हैं, लेकिन अधिकांश बसों में ये लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। दिल्ली, हरिद्वार मार्ग पर चलने वाले चालक बताते हैं कि रात से सुबह तक कोहरा घना रहता है, ऐसे में फॉग लाइटों के बिना बस चलाना जान जोखिम में डालने जैसा है। चालक व परिचालकों के जिम्मेदारों को जानकारी देने के बावजूद लाइटों की मरम्मत नहीं हो रही, इसके चलते मजबूरी में बिना फॉग लाइटों के ही धुंध में बसों को दौड़ाया जा रहा है। इससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।