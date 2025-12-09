Sikar: कोचिंग सेंटर वाले छात्रों से एकमुश्त नहीं ले सकेंगे फीस और 10 दिन में रिफंड होगा अनिवार्य, जानें नए नियम

जिले में कोचिंग संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग तय करने के लिए सीकर जिला स्तरीय समिति की बैठक न्यूनतम प्रत्येक दो माह में आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों डिप्रेशन दूर करने एवं नशा मुक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों से परामर्श एवं काउंसलिंग करवाई जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं।