8 दिसंबर 2025,

सोमवार

जोधपुर

Jodhpur: 70 मिनट तक सड़क पर दहशत, 100KM की स्पीड से दौड़ाई पिकअप, 8 वाहनों को मारी टक्कर, 10 जगह नाकाबंदी तोड़ी

बिना नंबर और लोहे के बट्टे लगी पिकअप ने रविवार देर शाम मण्डोर व आसपास के क्षेत्र में जमकर तांडव मचाया।

3 min read
जोधपुर

image

Anil Prajapat

Dec 08, 2025

Pickup-in-Jodhpur-2

पिकअप को रुकवाने की कोशिश करता पुलिसकर्मी। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। बिना नंबर और लोहे के बट्टे लगी पिकअप ने रविवार देर शाम मण्डोर व आसपास के क्षेत्र में जमकर तांडव मचाया। पुलिस से बचने के प्रयास में तीन बदमाशों ने सौ किमी प्रति घंटे की रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी भगाई। दस जगह नाकाबंदी तोड़ी और पुलिस की चेतक व आठ-नौ वाहनों को टक्कर मारी। रोकने का प्रयास करने वालों पर बदमाशों ने चलती गाड़ी से पत्थर भी फेंके।

आखिरकार फूलबाग में पिकअप ने एक कार को टक्कर मारी तो पीछा करते हुए आ रही मण्डोर थाना पुलिस ने पिकअप पकड़ ली और तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पिकअप से क्षेत्र में दहशत फैल गई।दरअसल, शाम 5.10 बजे सुरपुरा बांध चौराहे पर बिना नम्बर और आगे लोहे का बट्टा लगाए बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक तेज रफ्तार में भगाने लगा। पुलिस ने वायरलैस सैट पर संदेश भेजकर गाड़ी की सूचना दी और तलाश शुरू करवाई।

70 मिनट तक यहां-यहां से भगाई

पुलिस के पीछा करने पर बदमाश गाड़ी को नौ मील, ओसियां फांटा, दईजर में ग्रामीण पुलिस लाइन, बेरी गंगा की तरफ भगा ले गए। आठ मील रेलवे फाटक के पास पुलिस की मोबाइल-4 गाड़ी सामने से आई। बदमाश ने यू-टर्न लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पीछे पुलिस की चेतक-4 आ गई। उसने पिकअप को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने चेतक को टक्कर मार दी। इससे वो क्षतिग्रस्त हो गई। हेड कांस्टेबल बंशीलाल ने बाहर कूदकर जान बचाई। बदमाश गाड़ी को दईजर पुलिस लाइन, चेतक 3 ने मण्डलनाथ चौराहे से कुछ पहले रूकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश गाड़ी को करवड़ की तरफ भगाने लगे। फिर वो रिंग रोड, माणकलाव, ग्रामीण लाइन, ओसियां फांटा होकर फिर सुरपरा बांध की तरफ ले गए। एसीपी अनिल शर्मा ने पीछा किया।

ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, डिवाइडर फांद भगाई

बदमाश पिकअप को फिर आंगणवा की तरफ ले गए, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोकने का प्रयास किया। पिकअप आई तो पत्थर फेंके, लेकिन चालक डिवाइडर फांदकर सुंदरसिंह भण्डारी आवासीय योजना की तरफ पिकअप भगाने लगा। वह फार्म हाउस के पास से होकर नाका-4 की तरफ भागने लगे। रोकने का प्रयास करने पर बैरियर को टक्कर मारी। हेड कांस्टेबल बत्तीलाल ने दूर हटकर जान बचाई।

स्टेडियम के चारों तरफ चार चक्कर लगाए

नाका-4 से बदमाश पिकअप को थाने के सामने से एक गार्डन और वहां स्टेडियम की तरफ ले गए। स्टेडियम के चारों तरफ तेज रफ्तार में चार चक्कर लगाए। जिससे वहां दहशत व्याप्त हो गई। पिकअप हंसलाव की पाल से फूलबाग में स्कूल की तरफ ले गया, जहां मण्डोर चौकी के पीछे रेलवे फाटक के पास खड़ी कार को टक्कर मारी। तब पिकअप रूक गई और उसमें सवार तीनों युवक अलग-अलग दिशा में भागने लगे। थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया।

कटर, कुल्हाड़ी, तीन लगिए जब्त

पुलिस उपायुक्त पूर्व पीडी नित्या ने बताया कि पिकअप में सवार शेरगढ़ थानान्तर्गत तेना गांव निवासी धीरेन्द्रसिंह (22) पुत्र रूपसिंह, देडूृ गांव निवासी राजूराम (19) पुत्र देवाराम भील, व बेलवा गांव निवासी चौथाराम उर्फ सवाई (25) पुत्र गजाराम उर्फ गोपाराम भील को गिरफ्तार किया गया। जानलेवा हमला, राजकार्य में बाधा डालने व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। पिकअप से केबल कटर, तीन लगिए, कुल्हाड़ी जब्त की गई है। इससे अंदेशा है कि आरोपी बैटरी या केबल चोरी में लिप्त हो सकते हैं। इनका अपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है।

पीछे खड़ा पत्थर फेंकता रहा युवक

पिकअप भगाने के दौरान एक बदमाश पीछे बॉडी में मौजूद था, जहां पत्थर भी रखे हुए थे। पकड़ने के दौरान उसने पुलिस व आमजन पर पत्थर फेंके। जवाबी पत्थर फेंकने से वह चोटिल भी हो गया।

टाइम लाइन

शाम 5.10 बजे : सुरपुरा बांध चौराहे पर रोकने का प्रयास, लेकिन भगाई। तीन-चार दुपहिया वाहन व चार-पांच कारों को टक्कर मारी। कोई चोटिल नहीं हुआ।
तीनों बदमाशों ने बांध से लेकर आंगणवा, नौ मील, दईजर, करवड़, रिंग रोड, माणकलाव और नयापुरा फूलबाग तक भगाई।
शाम 6.20 बजे : फूलबाग में कार को टक्कर मारी। तब पिकअप रुकी।

Updated on:

08 Dec 2025 10:19 am

Published on:

08 Dec 2025 10:17 am

Jodhpur: 70 मिनट तक सड़क पर दहशत, 100KM की स्पीड से दौड़ाई पिकअप, 8 वाहनों को मारी टक्कर, 10 जगह नाकाबंदी तोड़ी

