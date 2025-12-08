Jodhpur: 70 मिनट तक सड़क पर दहशत, 100KM की स्पीड से दौड़ाई पिकअप, 8 वाहनों को मारी टक्कर, 10 जगह नाकाबंदी तोड़ी

पुलिस के पीछा करने पर बदमाश गाड़ी को नौ मील, ओसियां फांटा, दईजर में ग्रामीण पुलिस लाइन, बेरी गंगा की तरफ भगा ले गए। आठ मील रेलवे फाटक के पास पुलिस की मोबाइल-4 गाड़ी सामने से आई। बदमाश ने यू-टर्न लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पीछे पुलिस की चेतक-4 आ गई। उसने पिकअप को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने चेतक को टक्कर मार दी। इससे वो क्षतिग्रस्त हो गई। हेड कांस्टेबल बंशीलाल ने बाहर कूदकर जान बचाई। बदमाश गाड़ी को दईजर पुलिस लाइन, चेतक 3 ने मण्डलनाथ चौराहे से कुछ पहले रूकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश गाड़ी को करवड़ की तरफ भगाने लगे। फिर वो रिंग रोड, माणकलाव, ग्रामीण लाइन, ओसियां फांटा होकर फिर सुरपरा बांध की तरफ ले गए। एसीपी अनिल शर्मा ने पीछा किया।