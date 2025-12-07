शादी के बाद कोचिंग में पत्नी को हुआ गैर मर्द से प्यार, प्रेमी से संबंध बनाने की चाह में अपने ही पति के साथ कर डाला कांड

जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेखा तीन महीने से अपने पिता के साथ नागपुर में रह रही थी। महिला और उसके पति सुरेन्द्र के बीच फोन पर अक्सर झगड़ा होता रहता था। रेखा ने 3 माह से अपने फोन में रिचार्ज तक नहीं करवाया, सीआई ने आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि रेखा और उसके प्रेमी राजुराम ने तीन महीने पहले ही सुरेन्द्र को मारने की योजना बनाई थी। प्रेमी और उसके साथी जीवनराम ने मिलकर सुरेन्द्र की हत्या की।