कुचामन शहर

शादी के बाद कोचिंग में पत्नी को हुआ गैर मर्द से प्यार, प्रेमी से संबंध बनाने की चाह में अपने ही पति के साथ कर डाला कांड

Rajasthan Murder Case: डीडवाना-कुचामन के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में 29 नवम्बर को हुई युवक की हत्या ने स्थानीय पुलिस को चौंका दिया।

कुचामन शहर

image

Anil Prajapat

Dec 07, 2025

Gachhipura-murder-case-2

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी प्रेमी-प्रेमिका और उनका साथी। फोटो: पत्रिका

Didwana-Kuchaman murder revelation: डीडवाना-कुचामन के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में 29 नवम्बर को हुई युवक की हत्या ने स्थानीय पुलिस को चौंका दिया। शुरू में इसे दुर्घटना मानते हुए परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आई सच्चाई ने सभी को हैरान कर दिया।

गच्छीपुरा पुलिस ने पांच दिन में साइबर टीम की सहायता से ब्लाईड मर्डर का खुलासा कर लिया और इस जघन्य अपराध में शामिल मृतक की पत्नी रेखा देवी और उसके प्रेमी राजूराम 21 पुत्र छोटूराम मुण्ड निवासी गुगडवार थाना चितावा व जीवनराम 23 पुत्र बेगाराम जाट निवासी शेषमा का बास पांचवा थाना चितावा जिला डीडवाना-कुचामन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा के जरिए हत्या की जटिल साजिश का पर्दाफाश किया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

घटना के दिन सुरेन्द्र का शव सड़क किनारे एक बाइक पर पड़ा हुआ मिला था। परिजनों ने इसे दुर्घटना समझकर गच्छीपुरा अस्पताल में रिपोर्ट करवाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुरेन्द्र की हत्या का खुलासा हुआ। चिकित्सकों ने पाया कि उसकी गर्दन धारदार हथियार से काटी गई थी और पीठ में चोटें आई थीं। इसके बाद सीआई महावीर सिंह चौधरी ने मामले की जांच हत्या के एंगल से शुरू की।

प्रेमी और पत्नी ने मिलकर रची थी हत्या की साजिश

जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेखा तीन महीने से अपने पिता के साथ नागपुर में रह रही थी। महिला और उसके पति सुरेन्द्र के बीच फोन पर अक्सर झगड़ा होता रहता था। रेखा ने 3 माह से अपने फोन में रिचार्ज तक नहीं करवाया, सीआई ने आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि रेखा और उसके प्रेमी राजुराम ने तीन महीने पहले ही सुरेन्द्र को मारने की योजना बनाई थी। प्रेमी और उसके साथी जीवनराम ने मिलकर सुरेन्द्र की हत्या की।

चोरी की बाइक पर लगाए थे स्कूटी में फर्जी नंबर

आरोपियों ने चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया और बाइक पर स्कूटी के फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सांय ढ़ाणी के पास ही रैकी की। बाद में चाकू से हमला कर गर्दन काटी और सुरेन्द्र को उसकी बाइक के ऊपर डालकर फरार हो गए।

