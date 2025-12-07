7 दिसंबर 2025,

रविवार

नागौर

वो घर से निकल चुका है, अब बचना नहीं चाहिए…7 साल की शादी पर 5 साल का अफेयर भारी, प्लेन से आंसू बहाने आई पत्नी, लेकिन…

Wife Killed Husband With Lover: योजना इतनी चालाकी से रची गई कि पत्नी हत्या के बाद फ्लाइट से जयपुर आकर शोक सभा में शामिल हुई और रोती-बिलखती नज़र आई। लेकिन पुलिस की जांच ने पूरे राज़ खोल दिए।

2 min read
नागौर

image

Jayant Sharma

Dec 07, 2025

Wife Killed Husband With Lover

Wife Killed Husband With Lover: डीडवाना-कुचामन में प्रेम प्रसंग के चलते हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। नागपुर में रह रही पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की नृशंस हत्या की प्लानिंग की। योजना इतनी चालाकी से रची गई कि पत्नी हत्या के बाद फ्लाइट से जयपुर आकर शोक सभा में शामिल हुई और रोती-बिलखती नज़र आई। लेकिन पुलिस की जांच ने पूरे राज़ खोल दिए।

पुलिस के अनुसार गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के बोरवाड़ रोड पर 29 नवंबर की रात सुरेंद्र उर्फ सुरेश (24) का शव मिला था। शुरुआती रिपोर्ट में इसे सड़क हादसा बताया गया, लेकिन गले और पीठ पर गहरे घाव देख पुलिस को शक हुआ। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गला धारदार हथियार से काटा गया था। इसके बाद पुलिस ने इसे हत्या मानकर जांच शुरू की।
कैसे खुली हत्या की परतें

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक बाइक पर दो संदिग्ध युवक जाते दिखे। जांच में पता चला कि बाइक पर चोरी की नंबर प्लेट लगी थी। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जीवणराम को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में राजूराम का नाम सामने आया। दोनों को जब सख्ती से पूछताछ की गई तो राज खुल गया कि हत्या की पूरी साजिश मृतक की पत्नी रेखा ने नागपुर से रची थी।

पूछताछ में आरोपी बोले—रेखा ने ही पति के बोरवाड़ जाने की जानकारी दी थी। दोनों आरोपियों ने फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक से सुरेंद्र का पीछा किया और बीच रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उसे रोका। जैसे ही सुरेंद्र ने हेलमेट उतारा, दोनों ने चाकू से कई वार किए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में शव सड़क किनारे फेंककर इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी मोबाइल भी साथ नहीं लाए थे।

रेखा की शादी 2018 में सुरेंद्र से हुई थी, लेकिन वह कभी ससुराल में नहीं रही। 2020 में कुचामन में कोचिंग के दौरान उसका संपर्क राजूराम से हुआ और दोनों के बीच प्रेम शुरू हो गया। बीएससी पूरी करने के बाद रेखा नागपुर में अपने मार्बल कारोबारी पिता के साथ रहने लगी। वह पिछले 3 महीने से वाई-फाई कॉलिंग के जरिए प्रेमी से संपर्क में थी और वहीं से हत्या की प्लानिंग कर रही थी।

वारदात वाले दिन रेखा फ्लाइट से किशनगढ़ पहुंची और पहली बार ससुराल जाकर रो-रोकर शोक जताती रही। लेकिन सात दिन बाद पुलिस ने रेखा, राजूराम और जीवणराम—तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। किसान परिवार से आने वाले सुरेंद्र के सपने उसकी ही पत्नी ने खत्म कर दिए।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Dec 2025 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / वो घर से निकल चुका है, अब बचना नहीं चाहिए…7 साल की शादी पर 5 साल का अफेयर भारी, प्लेन से आंसू बहाने आई पत्नी, लेकिन…

