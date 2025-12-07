वो घर से निकल चुका है, अब बचना नहीं चाहिए…7 साल की शादी पर 5 साल का अफेयर भारी, प्लेन से आंसू बहाने आई पत्नी, लेकिन…

पूछताछ में आरोपी बोले—रेखा ने ही पति के बोरवाड़ जाने की जानकारी दी थी। दोनों आरोपियों ने फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक से सुरेंद्र का पीछा किया और बीच रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उसे रोका। जैसे ही सुरेंद्र ने हेलमेट उतारा, दोनों ने चाकू से कई वार किए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में शव सड़क किनारे फेंककर इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी मोबाइल भी साथ नहीं लाए थे।