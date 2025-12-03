Jaipur: दूदू में प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाने की घटना, प्रेमी के बाद प्रेमिका की भी मौत,परिवार ने पेट्रोल डालकर जला दिया था

घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे की है। बाड़ोलाव गांव में कैलाश गुर्जर अपने खेत पर स्थित मचान पर मौजूद था, जहां विधवा सोनी गुर्जर भी आई हुई थी। इसी दौरान सोनी के रिश्तेदारों—चाचा ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश—ने दोनों को एक साथ देख लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले उन्हें बंधक जैसा किया और फिर कथित रूप से पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से इन्हें तुरंत दूदू अस्पताल ले जाया गया, जहां से इन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया।