Jaipur: दूदू में प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाने की घटना, प्रेमी के बाद प्रेमिका की भी मौत,परिवार ने पेट्रोल डालकर जला दिया था

Dudu Double Murder Pic
Jaipur News: दूदू जिले के मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में प्रेमी जोड़े को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली घटना अब और भी गंभीर हो गई है। चार दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही युवती सोनी गुर्जर ने मंगलवार देर रात एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे पहले, गंभीर रूप से झुलसे कैलाश गुर्जर (25) की सोमवार रात इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। दोनों की मौत से गांव में मातम पसरा है और लोग घटना को अमानवीय क्रूरता की पराकाष्ठा बता रहे हैं।
घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे की है। बाड़ोलाव गांव में कैलाश गुर्जर अपने खेत पर स्थित मचान पर मौजूद था, जहां विधवा सोनी गुर्जर भी आई हुई थी। इसी दौरान सोनी के रिश्तेदारों—चाचा ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश—ने दोनों को एक साथ देख लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले उन्हें बंधक जैसा किया और फिर कथित रूप से पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से इन्हें तुरंत दूदू अस्पताल ले जाया गया, जहां से इन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया।
पुलिस का कहना है कि मामला सिर्फ प्रेम-प्रसंग तक सीमित नहीं है। करीब एक वर्ष पहले सोनी के परिवार के एक सदस्य और कैलाश के परिवार की लड़की ने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों परिवारों में तनाव बढ़ गया था। इसी रंजिश ने इस घटना को और उग्र रूप दिया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपियों ने 'अवैध संबंध' का बहाना बनाकर पुरानी दुश्मनी की आग में इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए थे, जो जांच का अहम आधार बनेंगे।
घटना की जानकारी मिलते ही दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा व डीएसपी दीपक खंडेलवाल की टीम सक्रिय हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में आरोपी बिरदी चंद और गणेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले को हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों पीड़ितों की मौत के बाद अब इसे हत्या (302) में बदल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अन्य संभावित आरोपियों की पहचान की जा रही है।
घटना के बाद बाड़ोलाव गांव में दहशत और शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि पारिवारिक विवाद के नाम पर इस तरह दो लोगों को जिंदा जलाना मानवीयता के खिलाफ है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग