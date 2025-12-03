Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: दूदू में प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाने की घटना, प्रेमी के बाद प्रेमिका की भी मौत,परिवार ने पेट्रोल डालकर जला दिया था

Couple Burnt Alive In Jaipur: चार दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही युवती सोनी गुर्जर ने मंगलवार देर रात एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे पहले, गंभीर रूप से झुलसे कैलाश गुर्जर (25) की सोमवार रात इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 03, 2025

Dudu Double Murder Pic

Jaipur News: दूदू जिले के मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में प्रेमी जोड़े को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली घटना अब और भी गंभीर हो गई है। चार दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही युवती सोनी गुर्जर ने मंगलवार देर रात एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे पहले, गंभीर रूप से झुलसे कैलाश गुर्जर (25) की सोमवार रात इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। दोनों की मौत से गांव में मातम पसरा है और लोग घटना को अमानवीय क्रूरता की पराकाष्ठा बता रहे हैं।

रात के अंधेरे में घटा था नरसंहार जैसा मंजर

घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे की है। बाड़ोलाव गांव में कैलाश गुर्जर अपने खेत पर स्थित मचान पर मौजूद था, जहां विधवा सोनी गुर्जर भी आई हुई थी। इसी दौरान सोनी के रिश्तेदारों—चाचा ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश—ने दोनों को एक साथ देख लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले उन्हें बंधक जैसा किया और फिर कथित रूप से पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से इन्हें तुरंत दूदू अस्पताल ले जाया गया, जहां से इन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया।

पुरानी रंजिश का छिपा हुआ कारण आया सामने

पुलिस का कहना है कि मामला सिर्फ प्रेम-प्रसंग तक सीमित नहीं है। करीब एक वर्ष पहले सोनी के परिवार के एक सदस्य और कैलाश के परिवार की लड़की ने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों परिवारों में तनाव बढ़ गया था। इसी रंजिश ने इस घटना को और उग्र रूप दिया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपियों ने 'अवैध संबंध' का बहाना बनाकर पुरानी दुश्मनी की आग में इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए थे, जो जांच का अहम आधार बनेंगे।

12 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार, मामला हत्या में परिवर्तित

घटना की जानकारी मिलते ही दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा व डीएसपी दीपक खंडेलवाल की टीम सक्रिय हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में आरोपी बिरदी चंद और गणेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले को हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों पीड़ितों की मौत के बाद अब इसे हत्या (302) में बदल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अन्य संभावित आरोपियों की पहचान की जा रही है।

गांव में दहशत, लोग बोले—ऐसी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी

घटना के बाद बाड़ोलाव गांव में दहशत और शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि पारिवारिक विवाद के नाम पर इस तरह दो लोगों को जिंदा जलाना मानवीयता के खिलाफ है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Red Light Area बनी जयपुर की ये जगह, हमेशा रहती भीड़, पुलिस ने मारा छापा तो अंदर के हालात देखकर खुली रह गई आंखें
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: दूदू में प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाने की घटना, प्रेमी के बाद प्रेमिका की भी मौत,परिवार ने पेट्रोल डालकर जला दिया था

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: इन 15 शहरों में आबोहवा ‘अनहेल्दी’; कड़ाके की सर्दी के साथ हवा में घुले जहर से सांसों पर संकट

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- समारोह को बजट और स्कूलों के लिए नहीं, …तो खर्चे रोक दिए जाएंगे

Rajasthan HC Slams Government
जयपुर

यूरिया किल्लत के बीच गुड न्यूज, दो दिन में तीन करोड़ किलो की सप्लाई, तीन में 3.40 करोड़ किलो और आएगा…

जयपुर

काली SUV और पावर बाइक्स पर जयपुर पुलिस की ‘स्ट्राइक’, 3 दिन के अभियान में 140 से ज्यादा संदिग्ध वाहन जब्त

Jaipur-Police-Action
जयपुर

Royal Family Treasure : जयपुर के पूर्व राजघराने के खजाने के बारे में बड़ा खुलासा, RTI से खुला यह राज

Jaipur former royal family treasure big revelation this secret was revealed through RTI where is treasure
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.