Red Light Area बनी जयपुर की ये जगह, हमेशा रहती भीड़, पुलिस ने मारा छापा तो अंदर के हालात देखकर खुली रह गई आंखें

विश्वकर्मा पुलिस थाना को रोड नंबर 17 पर अवैध देह व्यापार चलने की गुप्त जानकारी मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद एक एसआई के नेतृत्व में कई पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया गया। दो टीमें बनाने के बाद दोनों जगहों पर रेड की गई और दोनों जगहों से छह महिलाओं और दो युवकों को अरेस्ट किया गया। ये रेड रोड नंबर 17 स्थित एक मकान और जेडीए कॉलोनी स्थित एक मकान पर मारी गई। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो युवकों और युवतियों को आपत्तिजनक हालत मेंं देखकर दंग रह गई। बाद में सभी को अरेस्ट कर थाने लाया गया।