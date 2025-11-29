Red Light Area बनी जयपुर की ये जगह, हमेशा रहती भीड़, पुलिस ने मारा छापा तो अंदर के हालात देखकर खुली रह गई आंखें

Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Red Light Area बनी जयपुर की ये जगह, हमेशा रहती भीड़, पुलिस ने मारा छापा तो अंदर के हालात देखकर खुली रह गई आंखें

Jaipur News: सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क के सरगना और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 29, 2025

Police Raid Demo Pic

Jaipur Police Raid: जयपुर में देह व्यापार पर नकेल कसते हुए विश्वकर्मा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रोड नंबर 17 क्षेत्र के दो अलग.अलग मकानों पर छापा मारकर आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को काफी समय से इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

ऐसे चला ऑपरेशन

विश्वकर्मा पुलिस थाना को रोड नंबर 17 पर अवैध देह व्यापार चलने की गुप्त जानकारी मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद एक एसआई के नेतृत्व में कई पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया गया। दो टीमें बनाने के बाद दोनों जगहों पर रेड की गई और दोनों जगहों से छह महिलाओं और दो युवकों को अरेस्ट किया गया। ये रेड रोड नंबर 17 स्थित एक मकान और जेडीए कॉलोनी स्थित एक मकान पर मारी गई। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो युवकों और युवतियों को आपत्तिजनक हालत मेंं देखकर दंग रह गई। बाद में सभी को अरेस्ट कर थाने लाया गया।

देश के अलग-अलग राज्यों से हैं आरोपी

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो युवकों और छह महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क के सरगना और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। जांच में सामने आया कि महिलाएं बिहार और बंगाल की रहने वाली हैं।

इन धाराओं के तहत हो सकती है कार्रवाई

विश्वकर्मा थाना पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि जयपुर में पिछले कुछ सालों में अवैध तरीके से देह कारोबार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये अवैध काम तेजी से फल-फूल रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

