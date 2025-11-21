गेस्ट हाउस के बाहर अक्सर रहती थी भीड़, पुलिस ने छापा मारा तो अंदर का नजार देखकर रह गई दंग

Demo Pic
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में चल रहे एक बड़े देह व्यापार रैकेट का देर रात भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक गोपनीय कार्रवाई करते हुए शहर के फेमस गेस्ट हाउस में चल रहे अवैध देह व्यापार का पर्दाफाश किया। गेस्ट हाउस के बाहर अक्सर संदिग्ध लोगों की भीड़ रहने की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर अधिकारी दंग रह गए।
यह कार्रवाई जिला विशेष टीम और सागवाड़ा थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सागवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया गया। पुलिस को काफी समय से संतोष गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधियाँ चलने की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस ने एक बोगस ग्राहक को गेस्ट हाउस में भेजा, जिसने अंदर की गतिविधियों की पुष्टि की। पुष्टि होने के तुरंत बाद बीती रात पुलिस टीम ने गेस्ट हाउस पर छापा मारा। पुलिस ने जब गेस्ट हाउस के कमरों की तलाशी ली, तो अवैध देह व्यापार का रैकेट चल रहा था।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस से कुल पाँच महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से गेस्ट हाउस के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं और गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह रैकेट कितने समय से चल रहा था और इसमें सागवाड़ा नगर या बाहरी क्षेत्रों के कौन.कौन लोग शामिल हैं।
