गेस्ट हाउस के बाहर अक्सर रहती थी भीड़, पुलिस ने छापा मारा तो अंदर का नजार देखकर रह गई दंग

छापेमारी के दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस से कुल पाँच महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से गेस्ट हाउस के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं और गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह रैकेट कितने समय से चल रहा था और इसमें सागवाड़ा नगर या बाहरी क्षेत्रों के कौन.कौन लोग शामिल हैं।