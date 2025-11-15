महिला दोस्त ने ज्वेलर को बेहोश कर तिजोरी की साफ, 25 लाख की ज्वेलरी लेकर गुजरात भागी, इस गलती से पकड़ी गई

पुलिस ने बताया कि शादी में ही ज्वेलर सवाई सोनी के यहां वारदात करने की प्लानिंग हो गई थी। गौरी अपने पति को छोड़कर अहमदाबाद में ही लीव इन में रहती थी। वहीं लकी सोनी और एक अन्य साथी धीरेन्द्र से मुलाकात हुई। उसके बाद तीनों ने मिलकर चोरी का प्लान किया। ज्वेलर के घर जिस दिन चोरी करनी थी। उस दिन तीनों अहमदाबाद से कार से बाड़मेर आए और उसके बाद वारदात कर कार से ही फरार हो गए। गौरी ने करीब तीन सौ ग्राम सोने और करीब चार सौ ग्राम चांदी के जेवर चुराए थे। पुलिस माल बरामद करने का प्रयास कर रही है।