Barmer Road Accident: SUV की टक्कर से ननद-भाभी की दर्दनाक मौत, 50 मीटर दूर उछलकर गिरीं, सड़क पर फैला खून

तभी धोरीमन्ना से सांचौर की ओर जा रही तेज रफ्तार थार ने दोनों महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों महिलाएं उछलकर सड़क पर गिर पड़ीं और थार उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर काफी दूर तक खून फैल गया।