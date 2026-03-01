राजस्थान: होलिका दहन से लौट रहे ग्रामीणों पर हमला, एक की मौत

मामले में रामचन्द्र पुत्र भंवराराम भील ने पुलिस थाना मंडली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार 2 मार्च की रात करीब 10 बजे वह अपने भाई सूरज, धन्नाराम, हेमाराम, भागीरथ, मोहनराम, अणदाराम और राणाराम के साथ ढलाराम के खेत में होलिका दहन के बाद घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में भैराराम के खेत के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया।