Barmer Horrific Accident : मां से बोला डॉक्टर बेटा, शाम तक आऊंगा, पर जैसे ही ‘वो’ घर पहुंचा तो बिलख पड़े परिजन

शुक्रवार को बालोतरा जिले में पचपदरा के समीप नेशनल हाईवे 25 पर शुक्रवार शाम बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में गुड़ामालानी क्षेत्र के भाखरपुरा ग्राम निवासी 29 वर्षीय डॉ. श्रवण चौधरी भी शामिल था। जो होली पर्व पर खुशी-खुशी अपने घर आ रहा था लेकिन हादसे में शव क्षत-विक्षत होने पर शिनाख्त तुरंत नहीं होने से पता नहीं चल पाया।