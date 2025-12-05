5 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan New Rail Track: बालोतरा से पचपदरा तक बिछेगा रेलवे ट्रैक, अब सीधे जुड़ेगी रिफाइनरी, जानिए क्या होंगे फायदे

Rajasthan New Rail Track : राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी भी अब रेलवे नेटवर्क से सीधा जुड़ जाएगा। सर्वे के लिए बोर्ड की हरी झंडी का इंतजार है। जानिए क्या होंगे फायदे।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 05, 2025

Balotra to Pachpadra Railway track soon refinery will be directly connected to rail network know what benefits

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan New Rail Track: राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी भी अब रेलवे नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन बालोतरा से पचपदरा के बीच नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। रेलवे बोर्ड से सर्वे की हरी झंडी मिलते ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा।

रेलवे सूत्रों के अनुसार बालोतरा से पचपदरा तक करीब 11 किलोमीटर में नई रेल लाइन बिछाई जानी है। सबसे पहले इस रूट के सर्वे का काम शुरू होगा। इस पर 33 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए गत महीने के दूसरे सप्ताह में जोनल रेलवे ने पत्र लिखकर बोर्ड से स्वीकृति मांगी है। जैसे ही रेल बोर्ड से स्वीकृति मिलेगी, सर्वे का काम शुरू हो जाएगा।

नए साल में मिल सकती है नई सौगात

उम्मीद है, नए साल में यह नई सौगात मिल सकती है। विशेषज्ञों की मानें तो यह सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के लिए गेमचेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा।

इसलिए रेल कनेक्टिविटी की जरूरत

1- पचपदरा रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल समेत अन्य उत्पाद अब सीधे वैगन के जरिए बड़े शहरों और बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा। जिससे सप्लाई लागत में कमी आ सकेगी।
2- बड़े पैमाने पर ईंधन की सप्लाई चेन तेज होगी।
3- भारी मशीनरी का सुरक्षित मूवमेंट, कम लागत और कम समय में संभव हो सकेगा।

डीएफसी से होगा जुड़ाव, रेवेन्यू भी बढ़ेगा

रेलवे एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफाइनरी से प्रतिदिन हजारों टन उत्पादन होगा। यदि इसका आधा हिस्सा भी रेलवे से ढुलाई होता है तो रेलवे को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त माल राजस्व मिलेगा। खास बात है कि नई लाइन भविष्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) से माल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी उपयोगी होगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

