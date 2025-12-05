Rajasthan New Rail Track: बालोतरा से पचपदरा तक बिछेगा रेलवे ट्रैक, अब सीधे जुड़ेगी रिफाइनरी, जानिए क्या होंगे फायदे

रेलवे सूत्रों के अनुसार बालोतरा से पचपदरा तक करीब 11 किलोमीटर में नई रेल लाइन बिछाई जानी है। सबसे पहले इस रूट के सर्वे का काम शुरू होगा। इस पर 33 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए गत महीने के दूसरे सप्ताह में जोनल रेलवे ने पत्र लिखकर बोर्ड से स्वीकृति मांगी है। जैसे ही रेल बोर्ड से स्वीकृति मिलेगी, सर्वे का काम शुरू हो जाएगा।