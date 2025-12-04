Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मिली बड़ी राहत

जोगाराम पटेल पटेल ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ा कर 180 दिवस किया गया। इसके लिए राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियम, 1996 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन से मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विभिन्न दस्तावेज, शपथ पत्र तैयार करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा।