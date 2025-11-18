राजस्थान में बिजली कर्मियों का है ड्रेस कोड, सरकार देती है पैसा, फिर भी कर्मचारी-अफसर दिखाते हैं ठेंगा

जेवीवीएनएल की ओर से जारी कार्यालय आदेश में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तकनीकी कार्मिकों को फील्ड तथा कार्यालय में निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। फील्ड में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारी यदि वर्दी में न हों तो आमजन के लिए असली बिजली कर्मचारी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ठगी और फर्जीवाड़े के इस दौर में यह स्थिति और भी खतरनाक मानी जा रही है। बिना वर्दी कोई भी व्यक्ति बिजलीकर्मी बनकर उपभोक्ताओं से मनमानी कर सकता है और ऐसे कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। खास बात यह है कि कर्मचारियों की पहचान के अभाव में निगम की छवि भी खराब होती है।