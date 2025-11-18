राजस्थान में निजी प्रैक्टिस पर रोक से मचा बवाल, एसएमएस सहित 12 अस्पतालों के अधीक्षकों ने प्रिंसिपल को सौंपा इस्तीफा

Rajasthan : राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 12 अस्पतालों के अधीक्षकों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी को इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी ओर, इस मामले में सेवारत चिकित्सक संघ सरकार के साथ खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए इस्तीफे को धमकी बताया है। इधर, जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस्तीफों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है।