Good News : राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों के काडर पुनर्गठन को मंजूरी, आदेश जारी

अब वित्त विभाग के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि विभागों में एक अप्रेल-2025 को स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर काडर पुनर्गठन किया जाएगा व विभागों में पदों की उपलब्धता 14 अक्टूबर 2025 से मानी जाएगी। ऐसे में अब सभी विभागों में पदोन्नति के पद एक समान हो गए हैं।