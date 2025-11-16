Patrika LogoSwitch to English

Good News : राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों के काडर पुनर्गठन को मंजूरी, आदेश जारी

Good News : राजस्थान में वित्त विभाग ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति के काडर पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए हैं।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 16, 2025

Good News Rajasthan ministerial employees cadre restructuring Approval order issued

Good News : वित्त विभाग ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति के काडर पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि इस संबंध में संघ लगातार प्रयास कर रहा था और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए गए थे।

एक समान हो गए सभी विभागों में पदोन्नति के पद

अब वित्त विभाग के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि विभागों में एक अप्रेल-2025 को स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर काडर पुनर्गठन किया जाएगा व विभागों में पदों की उपलब्धता 14 अक्टूबर 2025 से मानी जाएगी। ऐसे में अब सभी विभागों में पदोन्नति के पद एक समान हो गए हैं।

वित्त विभाग के सचिव (व्यय) से की मुलाकात

आदेश जारी होने पर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरसिंह यादव आदि ने वित्त विभाग के सचिव (व्यय) नवीन जैन से मुलाकात की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Electricity : राजस्थान में लाखों घर हुए रोशन, डिस्कॉम्स ने खरीदी रिकॉर्ड 6308 मिलियन यूनिट बिजली
भरतपुर
Rajasthan Lakhs homes illuminated Discoms purchased a record 6308 million units of electricity

Published on:

16 Nov 2025 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News : राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों के काडर पुनर्गठन को मंजूरी, आदेश जारी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

