Good News : राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों के काडर पुनर्गठन को मंजूरी, आदेश जारी

Good News : वित्त विभाग ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति के काडर पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि इस संबंध में संघ लगातार प्रयास कर रहा था और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए गए थे।
अब वित्त विभाग के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि विभागों में एक अप्रेल-2025 को स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर काडर पुनर्गठन किया जाएगा व विभागों में पदों की उपलब्धता 14 अक्टूबर 2025 से मानी जाएगी। ऐसे में अब सभी विभागों में पदोन्नति के पद एक समान हो गए हैं।
आदेश जारी होने पर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरसिंह यादव आदि ने वित्त विभाग के सचिव (व्यय) नवीन जैन से मुलाकात की।
