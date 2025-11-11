राजस्थान में तबादलों पर शिक्षा विभाग का नया आदेश, शिक्षकों का होगा बड़ा नुकसान, जानें कैसे

नए जिलों में पदस्थ शिक्षक अब एक दुविधा में हैं कि क्या वे नए जिले में रहकर नई शुरुआत करें या पुराने जिले में वरिष्ठता बचाएं। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिन शिक्षकों ने पहले से नवगठित जिलों में कार्यभार संभाल रखा है, वे अब स्थाई रूप से वहीं पदस्थापित माने जाएंगे, यदि उन्होंने सहमति दी। अब देखना यह है कि कितने शिक्षक नए जिलों में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं और कितने पुराने जिले में लौटने का विकल्प चुनते हैं। शिक्षा विभाग के इस आदेश ने शिक्षकों के बीच नए सत्र की शुरुआत से पहले हलचल बढ़ा दी है।