Lado Protsahan Scheme : राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा, अब इन छात्राओं को भी मिलेगा लाभ

Lado Protsahan Scheme : राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी मिलेगा। पहले यह योजना केवल सरकारी स्कूलों की छात्राओं तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी वर्गों की बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिससे हर बालिका को समान अवसर मिल सके।