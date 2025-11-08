Rajasthan : जोधपुर में 100 फीट चौड़ी सड़क से जुड़ेगा जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे, जयपुर की तर्ज पर होगा ये नया काम

Rajasthan : जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एस रोड से सांगरिया बाइपास तक नई रोड विकसित करने की योजना बनाई थी। इसी तर्ज पर अब जैसलमेर से बाड़मेर हाईवे को कनेक्ट करने वाली सड़क का सर्वे शुरू किया गया है। जेडीए ने 100 फीट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क विकसित करने की योजना बनाई है। इस सड़क के निर्माण से जैसलमेर से बाड़मेर रोड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनेगी। साथ ही यातायात दबाव कम होगा।