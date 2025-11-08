Rajasthan : जोधपुर में 100 फीट चौड़ी सड़क से जुड़ेगा जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे, जयपुर की तर्ज पर होगा ये नया काम

फोटो पत्रिका
Rajasthan : जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एस रोड से सांगरिया बाइपास तक नई रोड विकसित करने की योजना बनाई थी। इसी तर्ज पर अब जैसलमेर से बाड़मेर हाईवे को कनेक्ट करने वाली सड़क का सर्वे शुरू किया गया है। जेडीए ने 100 फीट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क विकसित करने की योजना बनाई है। इस सड़क के निर्माण से जैसलमेर से बाड़मेर रोड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनेगी। साथ ही यातायात दबाव कम होगा।
राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के तहत मास्टर डवलपमेंट प्लान और जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़कों के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर अब जोधपुर में भी प्रस्तावित सड़कों के किनारे व्यावसायिक पट्टी विकसित करते हुए आस-पास के भूमिधारकों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके तहत शहरी क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने की तैयारी है।
इसमें बीच में 100 फीट चौड़ा मार्गाधिकार होगा, जबकि दोनों ओर 100-100 फीट चौड़ी पट्टियों में विकास योजना लागू की जाएगी। प्रभावित भूमिधारकों को राज्य सरकार द्वारा तय प्रक्रिया के तहत मुआवजा स्वरूप जेडीए द्वारा विकसित पट्टा-सुदा भूमि आवंटित की जाएगी।
यह पायलट प्रोजेक्ट न केवल सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा बल्कि भविष्य में मास्टर प्लान की अन्य प्रस्तावित सड़कों के लिए भी मिसाल साबित होगा। इस कदम से विकास कार्यों में तेजी आएगी और भूमि अधिग्रहण को लेकर अक्सर सामने आने वाले विवाद भी आपसी सहमति से हल हो सकेंगे।
उत्साह चौधरी, जेडीए आयुक्त
