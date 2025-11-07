Free Electricity : राजस्थान में फ्री बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन जारी, 77 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

फाइल फोटो पत्रिका
Free Electricity : डिस्कॉम्स ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत नि:शुल्क बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन आखिर गुरुवार को जारी कर दी। इसमें साफ हो गया है कि 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी तो देगी, लेकिन उन्हें पहले अपने खर्चे पर पैनल लगाना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार की 33 हजार रुपए की सब्सिडी जारी होने के बाद डिस्कॉम अतिरिक्त सब्सिडी खाते में जमा कराएगा।
वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनके पास खुद की छत होगी, उन्हीं के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास यह है कि इस योजना में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य आएगा। इन्हें किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। ऐसे करीब 77 लाख उपभोक्ता हैं।
उपभोक्ताओं को सब्सिडी का पैसा चुकाने के लिए डिस्कॉम लोन लेगा। इस लोन राशि की जो किस्त होगी, उतनी राशि सरकार डिस्कॉम को देगी।
1- पंजीकृत उपभोक्ता को राजस्थान डिस्कॉम वेबसाइट या बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर सहमति देनी होगी।
2- फिर उन्हें राष्ट्रीय पोर्टल (पीएम सूर्यघर योजना) पर अधिकृत विक्रेता का चयन करके खुद का सोलर पैनल लगाना होगा।
3- सोलर सिस्टम की क्षमता कम से कम 1.1 किलोवाट होगी।
4- सोलर लगने के बाद टीम निरीक्षण कर सब्सिडी स्वीकृत करेगी।
150 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य आएगा। योजना से जुड़ने वालों को केन्द्र के साथ राज्य सरकार की तय सब्सिडी मिलेगी।
आरती डोगरा, अध्यक्ष, राज. डिस्कॉम्स
