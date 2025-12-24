Year Ender 2025: कहीं जिंदा जले यात्री, किसी का उजड़ा परिवार, इन भीषण सड़क हादसों ने राजस्थान को झकझोरा

नवंबर महीने में फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास खड़े ट्रेलर में मिनी टूरिस्ट बस घुस गई। हादसे में बस सवार 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते बस पीछे से ट्रेलर में जा घुसी। बस पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मृतकों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक चालक शामिल थे, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। अधिकतर मृतक जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के निवासी थे, जो दर्शन कर लौट रहे थे।