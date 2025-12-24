Udaipur Gang Rape: बर्थ-डे पार्टी में गई IT कंपनी मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, CEO और एग्जीक्यूटिव हेड के पति की करतूत कैमरे में कैद

सुखेर पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 20 दिसंबर को कंपनी के CEO की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी थी। वह रात करीब 9 बजे उस होटल में पहुंची, जहां पर पार्टी चल रही थी। जहां रात करीब डेढ़ बजे तक सभी लोग डांस और ड्रिंक पार्टी कर रहे थे। वहां कंपनी के CEO, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति था। पार्टी में युवती की हालत खराब होने पर अन्य लोग उसे घर छोड़ना चाहते थे। लेकिन, महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने कहा कि वह उसे घर छोड़ देगी।