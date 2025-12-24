24 दिसंबर 2025,

बुधवार

नागौर

Nagaur Accident: राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, कार के उड़े परखच्चे, 2 कलाकारों की मौत, 8 घायल

राजस्थान के नागौर जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 8 लोग घायल हो गए।

नागौर

image

Anil Prajapat

Dec 24, 2025

Road-accident-in-Nagaur

सड़क हादसा। पत्रिका फाइल फोटो

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 8 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही थांवला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल भिजवाया। जहां से 3 घायलों को अजमेर रैफर कर दिया।

पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 4 बजे नेशनल हाईवे 89 पर रियांबड़ी उपखंड क्षेत्र के टेहला गांव के पास हुआ। जयपुर से बालोतरा जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। कई बार पलटी खाने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मदद के लिए दौड़ पड़े स्थानीय लोग

हादसा इतना जबरदस्त था कि काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। ऐसे में स्थानीय लोग मदद को दौड़ पड़े। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बा​हर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल 8 लोगों को अजमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां से तीन घायलों को गंभीर हालत में अजमेर के जेएलएन अस्पताल रैफर कर दिया।

अजमेर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए शव

थांवला थाने के पुलिसकर्मी महावीर यादव ने बताया कि मृतकों की पहचान कटनी निवासी अमर गौतम तथा जालंधर (पंजाब) निवासी देव पुत्र लाल बहादुर के रूप में हुई है। दोनों के शव अजमेर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। घायलों में श्रुति चौहान (मुंबई), विजय उर्फ अमन (पालड़ी, जयपुर) और रोहित (मुंबई) गंभीर घायल बताए गए हैं, जबकि अन्य को सामान्य चोटें आई हैं।

शादी समारोह में डांस की प्रस्तुति देने जा रहे थे

जयपुर से बालोतरा एक कार्यक्रम (इवेंट) में जा रहे कलाकारों की कार अनियंत्रित होकर ग्राम टेहला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त कार में 10 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना भिजवा दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम होगा।

