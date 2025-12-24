Nagaur Accident: राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, कार के उड़े परखच्चे, 2 कलाकारों की मौत, 8 घायल

थांवला थाने के पुलिसकर्मी महावीर यादव ने बताया कि मृतकों की पहचान कटनी निवासी अमर गौतम तथा जालंधर (पंजाब) निवासी देव पुत्र लाल बहादुर के रूप में हुई है। दोनों के शव अजमेर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। घायलों में श्रुति चौहान (मुंबई), विजय उर्फ अमन (पालड़ी, जयपुर) और रोहित (मुंबई) गंभीर घायल बताए गए हैं, जबकि अन्य को सामान्य चोटें आई हैं।