Indian Railways: रेल नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान का सिरोही, जालोर तक बिछेगी नई लाइन; अगले साल शुरू होगा काम

लोकसभा स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने सिरोही आए केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जालोर-सिरोही के लिए रेल मंत्रालय की ओर से रेल विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। मार्च में आने वाले बजट में चिकित्सा, सडक़, रेल, पेयजल, शिक्षा और कृषि सहित सभी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया जाएगा। सिरोही मुख्यालय को रेलवे से जोडऩे का कार्य आगामी नए वर्ष में शुरू होगा। स्पीड ट्रेनों के ठहराव और स्टेशनों के विस्तार व आधुनिकीकरण की योजना पर काम जारी है। आजादी से पहले बने स्टेशनों का नवीनीकरण भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में है।