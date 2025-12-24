Indian Railways: रेल नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान का सिरोही, जालोर तक बिछेगी नई लाइन; अगले साल शुरू होगा काम

Photo: Meta AI
सिरोही। राजस्थान में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए नई लाइन, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी बीच अब राजस्थान को केंद्र सरकार से एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एलान किया कि सिरोही जिला मुख्यालय जल्द ही रेल नेटवर्क से जुड़ेगा और इसके लिए नए साल में काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल मारवाड़ बागरा (जालोर)-सिरोही-स्वरूपगंज तक 96 किलोमीटर क्षेत्र में नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को स्वीकृति दी थी।
लोकसभा स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने सिरोही आए केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जालोर-सिरोही के लिए रेल मंत्रालय की ओर से रेल विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। मार्च में आने वाले बजट में चिकित्सा, सडक़, रेल, पेयजल, शिक्षा और कृषि सहित सभी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया जाएगा। सिरोही मुख्यालय को रेलवे से जोडऩे का कार्य आगामी नए वर्ष में शुरू होगा। स्पीड ट्रेनों के ठहराव और स्टेशनों के विस्तार व आधुनिकीकरण की योजना पर काम जारी है। आजादी से पहले बने स्टेशनों का नवीनीकरण भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में है।
इस दौरान पत्रिका की ओर से आजादी के 78 साल बाद भी सिरोही को रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ने के सवाल पर रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि सिरोही मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जरूर जाेड़ेंगे। आगामी साल में इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद जब भी मिलते है, यह मांग जरूर करते हैं। इसलिए अब इस मांग को पूरा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सिरोही की जनता की इस प्रमुख मांग को लेकर पत्रिका गत 3 साल से लगातार मुद्दा उठाता आ रहा है। पत्रिका ने इस संबंध में अब तक कई खबरें प्रकाशित कर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया है। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता विरेन्द्र सिंह और नारायण देवासी ने भी मंत्री के समक्ष रेलवे की मांग रखी।
1. सिरोही जिले के रेलवे नेटवर्क से जुडने के बाद करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। खासकर उन कस्बों और गांवों को फायदा मिलेगा, जो सिरोही के काफी नजदीक है। इनमें शिवगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर, मंडार, कालंद्री और जावाल क्षेत्र के गांव शामिल है।
2. सिरोही के लोगों को राजस्थान के प्रमुख शहरों के साथ ही अहमदाबाद, मुंबई व दिल्ली जैसे बडे़ शहरों के के लिए रेल सेवा मिलेगी।
3. समदड़ी और सीमावर्ती शहर मुनाबाव जैसे स्थानों से आने वाले यातायात को पश्चिमी डीएफसी मार्ग से बेहतर संपर्क मिलेगा तथा मुंबई तक बेहतर रेल सम्पर्क स्थापित होगा।
4. सीमावर्ती क्षेत्रों से माल और यात्रियों के परिवहन के लिए यह रणनीतिक लिंक साबित होगी।
5. रेल नेटवर्क मिलने से संगमरमर, ग्रेनाइट, सीमेंट, खाद्यान्न व खाद, सीमेंट और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के परिवहन सुलभ होगा।
6. सिरोही के रेल नेटवर्क से जुड़ने से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
