माली समाज रोड पर नाला क्षतिग्रस्त, पानी की समुचित निकासी नहीं, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

सिरोही @पत्रिका. शहर के माली समाज रोड स्थित नाला लंबे समय से टूटा पड़ा है। नाला खुला होने से लोगों को दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभाग को की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि यह क्षतिग्रस्त व खुला नाला आमजन की समस्या बना हुआ है।