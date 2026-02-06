छात्र जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक

दुर्गाराम ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शुरुआत से ही निरंतर मेहनत करते रहें, ताकि परीक्षा के समय कठिनाई महसूस न हो। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र से आए नटवर सिंह ने युवाओं को सकारात्मक सोच रखने और अच्छे मित्रों का साथ चुनने की सलाह दी। सकारात्मक संगत से जीवन में सफलता का मार्ग आसान होता है।इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मोतीलाल पुरोहित, सुरेश कुमार, नरेश कुमार, शैलसिंह, शारीरिक शिक्षक गिरिराज सिंह सहित अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मंच संचालन जतिन राठौड़ ने किया।