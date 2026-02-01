सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, सोयाबीन के कट्टों के नीचे छिपा रखे थे कार्टन

सिरोही जिले की मंडार थाना पुलिस ने मंगलवार रात को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने रीको के पास नेशनल हाईवे पर टोल नाका के पास नाकाबंदी के दौरान पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक से करीब 1 करोड़ की शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए ट्रक में सोयाबीन के कट्टों के नीचे अवैध शराब की खेप छिपा रखी थी। ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है। मंडार में इस साल अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध यह सबसे बड़ी कार्रवाई है।