कार से मिला 8 किलो गांजा, पिस्तौल और जिंदा कारतूस, लेकिन नोटों की गड्डी देख पुलिस भी हुई हैरान, जानें मामला

रोहिड़ा थानाधिकारी अमराराम खोखर के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता नियमित गश्त पर था। इसी दौरान वाटेरा नदी रपट, वाटेरी माता रोड पर एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की कार संदिग्ध अवस्था में नजर आई। कार को रुकवाने पर उसमें सवार युवक मौके से भागने लगे। पुलिस ने चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि दो जने फरार हो गए। इसके बाद खेतों और झाड़ियों में तलाश की गई। करीब एक घंटे की सर्च के बाद फरार हुए दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया।