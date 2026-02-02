2 फ़रवरी 2026,

सिरोही

कार से मिला 8 किलो गांजा, पिस्तौल और जिंदा कारतूस, लेकिन नोटों की गड्डी देख पुलिस भी हुई हैरान, जानें मामला

सिरोही जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रोहिड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में गांजा, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद कर चार जनों को डिटेन किया है।

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Feb 02, 2026

Ganja, Ganja seized in Sirohi, illegal pistol, illegal pistol seized in Sirohi, Sirohi crime news, Rajasthan crime news, गांजा, सिरोही में गांजा जब्त, अवैध पिस्टल, सिरोही में अवैध पिस्टल जब्त, सिरोही क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज

जब्त कार। फोटो- पत्रिका

सिरोही। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रोहिड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक कार से 8 किलो 160 ग्राम गांजा, एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद कर चार जनों को डिटेन किया है।

रोहिड़ा थानाधिकारी अमराराम खोखर के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता नियमित गश्त पर था। इसी दौरान वाटेरा नदी रपट, वाटेरी माता रोड पर एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की कार संदिग्ध अवस्था में नजर आई। कार को रुकवाने पर उसमें सवार युवक मौके से भागने लगे। पुलिस ने चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि दो जने फरार हो गए। इसके बाद खेतों और झाड़ियों में तलाश की गई। करीब एक घंटे की सर्च के बाद फरार हुए दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया।

चिल्ड्रन बैंक के नोटों की गड्डी बरामद

थानाधिकारी अमराराम ने बताया कि कार की तलाशी के दौरान चालक सीट पर बैठे यासीन के पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस संबंध में आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वाहन की पिछली सीट पर रखे कट्टे से लगभग 8 किलो 160 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा भारतीय मनोरंजन चिल्ड्रन बैंक के नोटों की एक गड्डी भी मिली है। आरोपियों से इन नोटों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। बरामद समस्त सामग्री को नियमानुसार जब्त कर लिया गया है।

चार जने किए डिटेन

पुलिस ने बताया कि मामले में चित्तौड़गढ़ जिले के यासीन, राजसमंद जिले के शिवलाल और विष्णु जाट तथा रोहिड़ा थाना क्षेत्र के वजाराम को डिटेन किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे अनुसंधान किया जा रहा है।

चना उत्पादन में बढ़ी अजमेर की चमक,MSP पर नहीं हो पाती पूरी खरीद, किसान खुले बाजार में बेचने को मजबूर
अजमेर
कृषि उपज मंडी में चने की बिकवाली, पत्रिका फोटो

02 Feb 2026 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / कार से मिला 8 किलो गांजा, पिस्तौल और जिंदा कारतूस, लेकिन नोटों की गड्डी देख पुलिस भी हुई हैरान, जानें मामला
Sirohi News: बिना लेन-देन का सहयोग, अब लुप्त होने के कगार पर 'हालमा प्रथा'

हालमा प्रथा
सिरोही

माउंट आबू में 1.85 करोड़ से मंदाकिनी कुंड, अधर देवी व चंपा गुफा का होगा विकास, विधायक ने किया शिलान्यास

सिरोही

बादल छाने से तापमान में उछाल, सर्दी के तेवर हुए नरम

माउंट आबू। शनिवार सवेरे आबू की वादियों में छाया कोहरा।
सिरोही

Earthquake: राजस्थान में यहां आए भूकंप के झटके, डरकर घर से बाहर निकले लोग

Earthquake
सिरोही

राजस्थान में नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : 2.87 करोड़ का डोड पोस्त बरामद, 96 कट्टों में भरकर हो रही थी तस्करी

doda post
सिरोही
