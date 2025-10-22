Rajasthan Crime: सरपंच पति बेचता था गांजा, पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, पुलिस कार्रवाई में मिला 5KG गांजा

Bundi Crime News: बूंदी के हिण्डोली के दबलाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में सरपंच के पति धर्मराज राव और गांजा खरीदने के आरोपी संपत लाल सांसी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई एक बड़ी छापेमारी का हिस्सा है।