Rajasthan Crime: सरपंच पति बेचता था गांजा, पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, पुलिस कार्रवाई में मिला 5KG गांजा

Bundi Crime News: बूंदी के हिण्डोली के दबलाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में सरपंच के पति धर्मराज राव और गांजा खरीदने के आरोपी संपत लाल सांसी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई एक बड़ी छापेमारी का हिस्सा है।
पुलिस के मुताबिक गोकुलपुरा निवासी सरपंच के पति धर्मराज राव के पास 5 किलो 150 ग्राम गांजा पाया गया था जिसे जब्त कर लिया गया। आरोपी राव को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह भीलवाड़ा जिले के संपत लाल सांसी से गांजा खरीदकर लाता था।
पुलिस ने आरोपी धर्मराज राव की निशानदेही पर संपत लाल सांसी के घर पर दबिश दी और उसे भी गिरफ्तार किया और फिर दोनों आरोपियों को हिण्डोली न्यायालय में पेश किया।
