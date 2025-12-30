बूंदी के अमरूदोंं का स्वाद हर जुबान पर, आकार और मिठास से देशभर में पहचान

किसानों को हो रहे अच्छे मुनाफे के चलते जिले में अमरूद की बागवानी की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2025 में अमरूद के बगीचों का रकबा बढक़र 415 हैक्टेयर तक पहुंच गया है, वहीं उत्पादन करीब 5 हजार मीट्रिक टन दर्ज किया गया है।

कृषि अधिकारियों के अनुसार हर वर्ष उत्पादन में वृद्धि हो रही है। नवंबर माह से अमरूद की तुड़ाई शुरू हो जाती है, जो 15 जनवरी तक चलती है। जुलाई में फल लगना शुरू होता है और मार्च तक तुड़ाई का कार्य जारी रहता है।