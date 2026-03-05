Bundi: धार्मिक स्थल पर रंग फेंकने से हुआ विवाद, होली पर पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार

होली के पर्व पर डीजे में जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर कलर डाल दिया था, जिस पर सदर की रिपोर्ट पर फिलहाल 8 जनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।वहीं दूसरे समुदाय के लोग जिन्होंने एक युवक के साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। कस्बे में शांति स्थापित है।

प्रिया व्यास