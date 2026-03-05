Bundi : सूचना एवं संचार तंत्र में कोई बाधा न आए, सभी विभाग जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाहन करें

बैठक में ऊर्जा राज्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों की बिंदुवार और गहन समीक्षा की तथा व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारियों को सभी विभाग आपसी बेहतर समन्वय के साथ पूरा करें। कार्यक्रम स्थल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की निर्बाध और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। सूचना एवं संचार तंत्र में कोई बाधा न आए, इसके लिए सभी वांछित तकनीकी उपकरण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अभी से स्थापित कर उनका परीक्षण कर लिया जाए।