Bundi : चार साल में भी हिण्डोली पालिका को नहीं मिले अधिकारी-कर्मचारी

इसे डी क्लास नगरपालिका घोषित किया गया। उसके बाद कस्बे के लोगों की उम्मीद जगी थी कि बरसों से उपेक्षित पड़ी ग्राम पंचायत का विकास कार्य जोरों का होगा, लेकिन 4 वर्ष में यहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो पाया है। विडंबना इस बात कि है कि चार वर्ष बाद भी राज्य सरकार नगर पालिका में ईओ सहित सभी कार्मिकों के पद सृजित नहीं कर पाई है। ऐसे में यहां पर बूंदी, केशवरायपाटन, कापरेन सहित अन्य जगह से सप्ताह में एक-दो दिन के लिए अधिकारियों को काम पर लगाना पड़ता है। ऐसे में यहां पर अधिकारी मन लगाकर काम नहीं करते हैं, जिससे कस्बा विकास को तरस रहा है।