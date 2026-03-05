5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : चार साल में भी हिण्डोली पालिका को नहीं मिले अधिकारी-कर्मचारी

हिण्डोली ग्राम पंचायत को नगरपालिका को क्रमोन्नत हुए चार वर्ष हो गए, लेकिन यहां पर वर्तमान में नगरपालिका में एक भी अधिकारी व कर्मचारियों का पद सृजित नहीं है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Mar 05, 2026

Bundi : चार साल में भी हिण्डोली पालिका को नहीं मिले अधिकारी-कर्मचारी

हिण्डोली. नगरपालिका कार्यालय भवन।

हिण्डोली. हिण्डोली ग्राम पंचायत को नगरपालिका को क्रमोन्नत हुए चार वर्ष हो गए, लेकिन यहां पर वर्तमान में नगरपालिका में एक भी अधिकारी व कर्मचारियों का पद सृजित नहीं है।ऐसे में अन्य नगर पालिकाओं से अधिकारी लगाकर काम चलाना पड़ रहा है। 4 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने हिण्डोली नगर पालिका को ग्राम पंचायत का दर्जा मिला था।

इसे डी क्लास नगरपालिका घोषित किया गया। उसके बाद कस्बे के लोगों की उम्मीद जगी थी कि बरसों से उपेक्षित पड़ी ग्राम पंचायत का विकास कार्य जोरों का होगा, लेकिन 4 वर्ष में यहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो पाया है। विडंबना इस बात कि है कि चार वर्ष बाद भी राज्य सरकार नगर पालिका में ईओ सहित सभी कार्मिकों के पद सृजित नहीं कर पाई है। ऐसे में यहां पर बूंदी, केशवरायपाटन, कापरेन सहित अन्य जगह से सप्ताह में एक-दो दिन के लिए अधिकारियों को काम पर लगाना पड़ता है। ऐसे में यहां पर अधिकारी मन लगाकर काम नहीं करते हैं, जिससे कस्बा विकास को तरस रहा है।

भवन का अभाव
नगर पालिका स्वीकृति के बाद यहां पर नगर पालिका में चार वर्ष बाद भी भवन का निर्माण नहीं हुआ है। आगामी दिनों में नगर पालिका के चुनाव होने के बाद निर्वाचित अध्यक्ष के चेंबर की समस्या आएगी। वहीं कोरम की बैठक के लिए हॉल तक नहीं है। ऐसे में यहां पर कर्मचारियों अधिकारियों की बैठने की परेशानी के साथ कोरम की बैठक की परेशानी आएगी।

संसाधनों की कमी, लोग परेशान
नगरपालिका बनने के बाद यहां पर फायर ब्रिगेड, जेसीबी मशीन, टिपर ,डंपर, लाइङ्क्षटग व्यवस्था की मशीन सहित विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता है, लेकिन यहां पर फिलहाल नगर पालिका के पास खुद के संसाधन नहीं होने से किसी प्रकार की आगजनी होने पर बूंदी की ओर देखना पड़ता है। क्षेत्र के गांवों में आगजनी की घटनाएं होती रहती है। उसके लिए बूंदी से दमकल मंगवानी पड़ते हैं, जो काफी समय तक नहीं पहुंच पाती है। जब तक दमकल पहुंचती हैं। तब तक काफी नुकसान हो जाता है।पालिका को कुछ किराए के संसाधन लेकर काम चलाना पड़ रहा है।

हिण्डोली नगरपालिका में एक भी कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है। सफाई कर्मचारी तक स्थाई नहीं है। यहां पर अग्निशामक मशीन ,जेसीबी ,टिपर जैसी सुविधाएं होनी आवश्यक है। पद सृजित नहीं होने से अन्य स्थानों से अधिकारी व कार्मिक लगाकर काम कर रहे हैं।
जितेंद्र मीणा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका हिण्डोली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : चार साल में भी हिण्डोली पालिका को नहीं मिले अधिकारी-कर्मचारी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन विभाग हुआ अलर्ट, ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत

Bundi : कालदां में बाघिन का मूवमेंट, कैमरे लगाने का काम रोका
बूंदी

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की ऊर्जा राज्यमंत्री ने की समीक्षा

Bundi : सूचना एवं संचार तंत्र में कोई बाधा न आए, सभी विभाग जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाहन करें
बूंदी

Bundi: धार्मिक स्थल पर रंग फेंकने से हुआ विवाद, होली पर पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार

Bundi Uproar
बूंदी

Bundi: होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल, धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बिगड़े हालात, भारी पुलिस बल तैनात

होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल
बूंदी

Rajasthan: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में छाया मातम

accident
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.